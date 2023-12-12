Замглавы МИД РФ Михаил Галузин воздержался от комментариев Галузин воздержался от комментариев по перспективам трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, замминистра отвечал на соответствующий вопрос журналистов на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

«Я предпочел бы как дипломат все-таки воздержаться от прогнозов», — сказал М.Галузин.