10 мая в Турине состоялся первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса. В нем приняли участие 17 стран, но в финал прошли только 10.

Самым запоминающимся было выступление украинской группы Kalush Orchestra. Ребята просто подорвали зал исполнением песни Stefania, которая стала популярна еще до Евровидения.

Также сорвало аплодисменты выступление представительницы Португалии MARO. Она выступила с чувственной песней Saudade Saudade.

А вот женский квартет из Дании REDDI устроил настоящий коллапс на сцене Евровидения. Девушки не просто исполнили зажигательную песню, но и были очень активными на сцене.

Представители Австрии LUM! X feat. Pia Maria с песней Halo тоже зажгли сцену. Они очень ярко исполнили песню и достойно представили свою страну.

Были и те конкурсанты, которые удивили тем, что не раскрыли своих лиц. Да-да, представители Норвегии Subwoolfer выступали с волчьими масками.

В финал прошли:

Швейцария: Marius Bear – «Boys Do Cry»

Marius Bear – «Boys Do Cry» Армения: Rosa Linn – «Snap»

Rosa Linn – «Snap» Исландия: Systur – «Með Hækkandi Sól»

Systur – «Með Hækkandi Sól» Литва: Monika Liu – «Sentimentai»

Португалия: MARO – «Saudade Saudade»

Норвегия: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»

Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana» Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»

Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together» Украина: Kalush Orchestra – «Stefania»;

Kalush Orchestra – «Stefania»; Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul»

Zdob şi Zdub & Frații Advahov – «Trenulețul» Нидерланды: S10 – «De Diepte»

***23:59

Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2022» начался в Турине во вторник вечером, 10 мая. Представители 17 стран соревнуются за 10 путевок в финал конкурса. Главный фаворит — группа Kalush Orchestra из Украины с композицией «Stefania». По данным букмекеров, накануне первого полуфинала почти каждая вторая ставка на победу была в пользу этой композиции, объединившей фолк и рэп. В этом же полуфинале изначально должна была выступать и Россия. Однако на следующий день после полномасштабного вторжения в Украину Россия была отстранена от конкурса.

В первом полуфинале конкурса представлен почти весь спектр его музыкальных жанров: от хард-рока в исполнении Intelligent Music Projekt из Болгарии, танцевального евродэнса из Австрии дуэта LUM!X feat. Pia Maria до ироничных композиций групп Citi Zeni и Subwoolfer из Латвии и Норвегии соответственно.

В первом полуфинале «Евровидения 2022» примут участие 17 стран – Исландия, Австрия, Дания, Швейцария, Албания, Молдова, Хорватия, Греция, Литва, Латвия, Украина, Норвегия, Словения, Болгария, Нидерланды, Португалия и Армения.

Второй полуфинал состоится 12 мая. На сцену выйдут представители Азербайджана, Румынии, Северной Македонии, Бельгии, Кипра, Ирландии, Эстонии, Австралии, Сан-Марино, Монтенегро, Польши, Финляндии, Швеции, Мальты, Израиля, Грузии, Сербии, Чехии.

Страны, которым удастся попасть в топ-10 в полуфиналах, будут бороться в финале. Автоматически финалистами становятся представители Франции, Германии, Испании, Великобритании и страны хозяйки – Италии. Финал состоится 14 мая на одной из самых больших крытых арен Италии – Pala Olimpico.

Представитель Азербайджана на «Евровидении 2022» Надир Рустамли выступит во втором полуфинале с песней «Fade to black». (dw)