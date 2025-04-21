В рамках онлайн-этапа конкурса «Восхождение» организован первый испытательный экзамен на общие знания. Всего в экзамене приняли участие 8862 участника. Экзамен проводился в одну смену и продлился 90 минут.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в организационном комитете конкурса, цель проведения онлайн-экзамена – обеспечение адаптации участников к системе и их технической подготовленности.

Эта позволило участникам проверить свои знания перед реальным экзаменом и ознакомиться с онлайн-платформой. Во время экзамена также активно работала команда технической поддержки, которая обеспечивала оперативные ответы на любые возникающие вопросы.

Отметим, что проходной балл на этом этапе составляет 60. Тем не менее результаты испытательного экзамена на общие знания не влияют на результаты основного экзамена.

Основной экзамен на общие знания пройдет 27 апреля.

Конкурс «Восхождение» учрежден в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают от менторов индивидуальный план развития на год и грант на саморазвитие в размере 20 тысяч манатов.

Распоряжение о проведении пятого конкурса «Восхождение» было подписано Президентом Азербайджана 18 декабря 2024 года.