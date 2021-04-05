Первые 100 дней президента: «Больше, чем могла, но меньше, чем хотела»

Президент Республики Молдова Майя Санду представила отчет о первых 100 днях своей деятельности на посту. Отчет содержит три приоритета и 44 действия, предпринятых за этот период, чтобы привести президентуру на службу народу и вывести страну из кризиса, изоляции и коррупции, передает пресс-служба главы государства (AVA.md).

«Даже если обязанности президента ограничены, всего за три месяца нам удалось возобновить и активизировать сотрудничество с наиболее важными международными партнерами, получить огромную поддержку для Республики Молдова, оказать значительную финансовую и гуманитарную помощь, начать процесс вакцинации и инициировать процесс очищения государственных институтов от коррупции», — говорится в отчете.

По словам главы государства, для достижения модернизации Республики Молдова требуется большая работа и совместные усилия целого ряда институтов — стабильное и профессиональное правительство, большинство ответственных депутатов, функциональная прокуратура и эффективные и независимые правоохранительные органы.

Интересно, как оценивают первые 100 дней нового президента в самой Молдове? Ведь правительственный кризис пока так и не преодолен, нового кабинета нет.

Вот что думают по этому поводу молдавские эксперты.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев):

— Майя Санду сделала больше, чем могла, но меньше, чем хотела.

Сложно оценить деятельность политика, у которого нет реальных полномочий, нет большинства в парламенте и нет своего правительства.

Но в рамках существующих полномочий президент Санду сумела за эти 100 дней сделать то, что предыдущий президент Додон не сумел сделать за все 4 года своего правления.

Во-первых, налажено стратегическое сотрудничество с Румынией и Украиной.

Во-вторых, на новый уровень вышло сотрудничество с ЕС, США, Францией.

В-третьих, по просьбе президента ряд стран оказали Молдове гуманитарную помощь в деле борьбы с пандемией.

В-четвертых, не испорчены отношения с Россией, хотя многие оппоненты Санду это предрекали.

В-пятых, по линии Совета безопасности принят ряд решений, направленных на борьбу с коррупцией и контрабандой.

И если бы Санду была просто президентом, то это были бы выдающиеся достижения за такой короткий срок. Но Майя Санду претендует на роль национального лидера. А для того, чтобы соответствовать такой роли, нужны более выдающиеся достижения. И в этом плане для нее примером мог бы служить президент Азербайджана Ильхам Алиев. Правда, нужно отметить, что у него полномочий побольше.

Молдова ждет от президента более решительной борьбы с пандемией и, в первую очередь, ускорения процесса вакцинации населения. По-прежнему актуальна борьба с экономическим и социальным кризисом, а также коррупцией. Но для этого нужна смена исполнительной власти и обновление парламента. А этот процесс, в силу как объективных, так еще больше субъективных причин, явно затягивается.

Если оценивать 100 дней президента Санду по 10-балльной системе, то моя оценка между 7 и 8 баллами.

Виктор Чобану, политический комментатор:

— Первые 100 дней правления — это традиционно символическая дата. Однако, в наших условиях, надо делать поправку на местные условия. Президент в РМ обладает весьма ограниченными полномочиями и, скорее, символическими функциями. Изменение процедуры избрания президента Конституции в 2016 г. – на всенародные выборы с парламентских, не привело к расширению полномочий президента. Поэтому ожидать больших подвижек в этом смысле не имеет смысла. В отсутствие парламентского большинства, которое поддержало бы программу победившего на выборах президента, и правительства такого большинства — о серьезных результатах говорить не приходится. Говорить об очищении государственных институтов от коррупции пока рано. Рычагов для этого, попросту нет.

С другой стороны, есть парламентское большинство и правительство в отставке, которое ему подчиняется и которое саботирует попытки президента изменить ситуацию. Поэтому требования президента назначить досрочные выборы вполне обоснованы. Правящее большинство оттягивает развязку ситуации через введение Чрезвычайного Положения, в период которого выборы недопустимы. Но через два месяца ситуация изменится. Досрочные выборы неизбежны. Новая конфигурация парламентских партий и определит дальнейшее развитие страны.