Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Мичиган заявил, что первые 100 дней его пребывания на посту стали самыми успешными в истории страны, а свою жесткую иммиграционную политику назвал одним из главных достижений и выполненных предвыборных обещаний.
«Мы только начали, вы еще ничего не видели», — сказал он своим сторонникам.
Трамп выступил в городе Уоррен к северу от Детройта, который является центром американского автомобилестроения, и недалеко от границы с Канадой.
Трамп заявил, что автомобильные компании «выстраиваются в очередь», чтобы открыть новые заводы в Мичигане.
В своей речи он снова обрушился на демократов и предыдущую администрацию, а также упомянул уже принятые им решения на посту и сказал, что «вытесняет из правительства сумасшествие и трансгендерную идеологию» под аплодисменты толпы.
«Мы снова делаем Америку великой, и это происходит быстро», — добавил он.
Говоря об иммиграции, Трамп обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена (о нем в речи он вспоминал неоднократно) в том, что она якобы позволила нелегальным мигрантам «насиловать и убивать американцев».
«Я могу сообщить, что с этим отвратительным предательством покончено», — сказал он.
По словам Трампа, Вашингтон уже обеспечил безопасность американской границы, но «суды не дают покоя» и пытаются помешать депортации «невероятно плохих» людей из США.
«Худших из худших отправляют в тюрьму в Сальвадоре», — заявил Трамп, имея в виду мегатюрьму, из которой поступали сообщения о нарушении прав человека.
Речь Трампа продолжалась около полутора часов. В ней он почти не касался внешней политики, заявив лишь о том, что собирается заключить торговое соглашение с Китаем.
Первые 100 дней Трампа были отмечены широким использованием президентских полномочий для введения тарифов на импорт, сокращения государственных программ, массовых депортаций и других мер.
Многие сторонники Трампа приветствуют эти инициативы, однако, согласно опросам общественного мнения, критики президента обеспокоены тем, в каком направлении движется страна.
Дональд Трамп утверждает, что не верит опросам, в которых, по его мнению, участвует больше демократов, чем республиканцев, и оценивает свой рейтинг одобрения среди американцев на уровне выше 60-70%.
По данным Gallup, Трамп — единственный президент США после Второй мировой войны, которого после 100 дней пребывания у власти поддерживает менее половины населения: согласно опросам, его рейтинг составляет 44%. (bbc.com)