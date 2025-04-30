Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Мичиган заявил, что первые 100 дней его пребывания на посту стали самыми успешными в истории страны, а свою жесткую иммиграционную политику назвал одним из главных достижений и выполненных предвыборных обещаний.

«Мы только начали, вы еще ничего не видели», — сказал он своим сторонникам.

Трамп выступил в городе Уоррен к северу от Детройта, который является центром американского автомобилестроения, и недалеко от границы с Канадой.

Трамп заявил, что автомобильные компании «выстраиваются в очередь», чтобы открыть новые заводы в Мичигане.

В своей речи он снова обрушился на демократов и предыдущую администрацию, а также упомянул уже принятые им решения на посту и сказал, что «вытесняет из правительства сумасшествие и трансгендерную идеологию» под аплодисменты толпы.

«Мы снова делаем Америку великой, и это происходит быстро», — добавил он.

Говоря об иммиграции, Трамп обвинил администрацию бывшего президента Джо Байдена (о нем в речи он вспоминал неоднократно) в том, что она якобы позволила нелегальным мигрантам «насиловать и убивать американцев».

«Я могу сообщить, что с этим отвратительным предательством покончено», — сказал он.

По словам Трампа, Вашингтон уже обеспечил безопасность американской границы, но «суды не дают покоя» и пытаются помешать депортации «невероятно плохих» людей из США.