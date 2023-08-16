Из порта Одесса 16 августа вышел контейнеровоз Joseph Schulte. Он стал первым гражданским судном, воспользовавшимся временным транспортным коридором, открытым после выхода России из «зернового соглашения».

Как передает # со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«16 августа 2023 года контейнеровоз, находившийся в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту — более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе продовольствие», — написал Кубраков.

Отмечается, что временный коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России.

«Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6, временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года», — сообщил министр.