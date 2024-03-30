Переговоры между Соединенными Штатами и Израилем по возможной операции израильских военных в городе Рафах на юге сектора Газа могут пройти в Вашингтоне 1 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, предложение перенести ранее отмененные переговоры на понедельник поступило от делегации Израиля. Однако окончательно дата еще не утверждена.

Накануне издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил членам военного кабмина о планах израильской делегации отправиться в Вашингтон на следующей неделе.

19 марта газета сообщила, что Нетаньяху по просьбе президента США Джо Байдена направит в Вашингтон министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера и главу Совета национальной безопасности Цахи Ханегби для обсуждения вопросов, связанных с ожидаемой военной операцией в Рафахе. 25 марта Нетаньяху решил не направлять делегацию Израиля в США после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан без обязательного освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников.

27 марта Нетаньяху заявил, что его решение не посылать делегацию в США для консультаций по Газе было сигналом для палестинского радикального движения ХАМАС, что Израиль не поддастся давлению в свете утверждения в СБ ООН резолюции по прекращению огня в секторе Газа. По мнению израильского премьера, решение США «побудило ХАМАС занять жесткую позицию [на переговорах] и поверить в то, что международное давление не позволит Израилю освободить заложников и уничтожить ХАМАС»