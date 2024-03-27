Израиль может начать наземную операцию в городе Рафах на юге палестинского сектора Газа после завершения мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), начинающегося в этом году 9 апреля, или не позже начала мая. Об этом сообщила ливанская газета «Аль-Ахбар» со ссылкой на египетские источники, знакомые с ходом переговоров о новой сделке Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре.

По ее информации, представители израильской делегации заверили своих египетских коллег, что не пойдут на какие-либо «новые уступки» ради достижения прогресса на переговорах, намекая на проведение операции в городе Рафах «после праздника Ид аль-Фитр или, самое позднее, в начале мая». Как сообщили источники газеты, израильские силы готовятся начать в ближайшие дни подготовительные операции, которые «облегчат наземное вторжение» в том случае, если достичь соглашения на переговорах так и не удастся.

По данным источников «Аль-Ахбар», представители Израиля сообщали своим коллегам в Дохе, что операция в Рафахе, по имеющемуся плану, «займет от 4 до 8 недель максимум» для достижения цели «ликвидировать движение ХАМАС и освободить всех заложников». Со своей стороны, египетские официальные лица, принимающие участие в консультациях, предостерегли израильских представителей от штурма Рафаха, подчеркивая, что это приведет «к дальнейшей эскалации не только в секторе Газа, но и к крупной региональной эскалации», пишет газета.