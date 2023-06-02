Российская армия строит линии укреплений, простирающиеся на сотни километров — от Черного моря до северной границы Украины. Это в том числе траншеи и противотанковые заграждения, а также тысячи противопехотных мин. «То, что мы наблюдаем, — это просто промышленный уровень… промышленная установка мин», — говорит Майкл Ньютон, руководитель украинской программы организации HALO Trust по разминированию. Так российская сторона готовится к долгожданному контрнаступлению Украины.
Эксперты заявили The Moscow Times, что российские минные поля не только усложнят наступление украинских войск, но и вероятно, приведут к гибели сотен мирных жителей и потребуют миллиардов долларов для их безопасного разминирования в ближайшие годы.
Согласно отчету британского Королевского объединенного института оборонных исследований, Россия использует смесь противотанковых и противопехотных мин. Мины являются неотъемлемой частью оборонительных укреплений в оккупированных Россией частях Украины. Они обычно предназначены для направления пехоты противника на позиции, которые делают ее уязвимой для контратак и артобстрелов.
«Мы используем их для минирования определенных перекрестков, для прикрытия наших войск с флангов, чтобы противник не прорвался», — сказал один из российских солдат на видеозаписи, размещенной в Telegram Минобороны России на прошлой неделе.
Используемые мины варьируются от ТМ-62, которая детонирует под тяжестью проезжающего автомобиля, до ПТКМ-1Р, в которой используются датчики для обнаружения и сброса суббоеприпасов.
Организация Human Rights Watch документально зафиксировала использование более десятка разных видов мин в Украине с начала полномасштабного вторжения России в прошлом году. К ним относятся запрещенные реактивные противопехотные мины, также известные как «мины-бабочки», которые, по утверждению организации, были установлены украинскими войсками перед тем, как отступить с той или иной территории. В отличие от России, Украина является одним из 164 государств, ратифицировавших Оттавский договор 1997 года, направленный на прекращение использования противопехотных наземных мин.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в январе, что Россия создала «самое большое минное поле в мире» в Украине. Он утверждает, что более 40% территории страны заминировано. (moscowtimes.ru)