Российская армия строит линии укреплений, простирающиеся на сотни километров — от Черного моря до северной границы Украины. Это в том числе траншеи и противотанковые заграждения, а также тысячи противопехотных мин. «То, что мы наблюдаем, — это просто промышленный уровень… промышленная установка мин», — говорит Майкл Ньютон, руководитель украинской программы организации HALO Trust по разминированию. Так российская сторона готовится к долгожданному контрнаступлению Украины.

Эксперты заявили The Moscow Times, что российские минные поля не только усложнят наступление украинских войск, но и вероятно, приведут к гибели сотен мирных жителей и потребуют миллиардов долларов для их безопасного разминирования в ближайшие годы.

Согласно отчету британского Королевского объединенного института оборонных исследований, Россия использует смесь противотанковых и противопехотных мин. Мины являются неотъемлемой частью оборонительных укреплений в оккупированных Россией частях Украины. Они обычно предназначены для направления пехоты противника на позиции, которые делают ее уязвимой для контратак и артобстрелов.