Пентагон обсудит с главой минобороны Индонезии помощь в поиске пропавшей подлодки

Глава Пентагона Ллойд Остин проведет переговоры со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто по поводу возможной помощи пропавшей с радаров подводной лодки индонезийских ВМС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Глава Пентагона Остин должен поговорить со своим коллегой, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, завтра утром, чтобы выразить наше сожаление и обсудить, чем еще могут помочь США», — написал он своем Twitter.

Также Кирби отметил, что на поиски пропавшей подлодки отправлены воздушные средства поиска и наблюдения.