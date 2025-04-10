Риски падения цен на нефть и глобальной инфляции взывают к необходимости срочной перестройки, уверены в экспертных кругах. Поскольку нефть – исчерпаемый ресурс, а цены на нее снижаются, правительству следует усилить поддержку ненефтяных отраслей, уделить внимание реальным проблемам и действовать в меру возможностей.

Авторитетные международные структуры ухудшают прогнозы по главному экспортному ресурсу страны. На взгляд аналитиков Goldman Sachs, из-за ослабления глобального спроса, эскалации торговых войн, а также наращивания поставок странами ОПЕК+ баррель Brent может понизиться до 69 долларов. Прогноз Goldman для средней цены Brent на следующий год понизился на 9 процентов, до 62 долларов за баррель, для WTI — 59 долларов. Но это еще не предел. По мнению экспертов крупнейшего инвестиционного банка, прогнозы для стоимости нефти могут быть понижены еще больше, особенно на 2026 год, главным образом, из-за растущего риска рецессии.

Решение о новых американских пошлинах спровоцировало рост опасений о перспективах мировой экономики, а также спроса на нефть, говорит экономист Натиг Джафарли. Специалист выражает тревогу за будущее экономики, зависящей от добычи и экспорта углеводородов, предлагая сосредоточиться на ее насущных проблемах:

«Сегодня можно сколько угодно размышлять о мировой нестабильности, но в свете надвигающихся проблем, нужно, наконец, определиться с реалистичными планами хозяйственного развития, выделить приоритетные направления в экономике на основании имеющегося ресурсного потенциала и располагаемых возможностей».

Эксперт предлагает отложить в сторону новомодные рассуждения об информационных технологиях, цифровизации и возобновляемых источниках энергии и начинать с простого:

«Необходимо сосредоточиться на том, в чем действительно можем преуспеть и на что способны. Дело в том, что сферы ИТ, цифровых технологий и ВИЭ не растут подобно траве в поле, а нуждаются в квалифицированных специалистах и научном фундаменте. И если мы начнем эту работу сегодня, первые профильные кадры появятся только через десять лет. Важно еще понимать, что востребованные на международном рынке профессионалы не останутся в стране с 10-миллионным населением и незначительным рынком. Они выберут развитые государства. Похожая история с раскрученной темой производства возобновляемой энергии, поскольку развитие этой сферы упирается в невозможное – оно нуждается во внутреннем производстве компонентов и оборудования».

Импорт солнечных панелей и приводит к оттоку валюты при серьезной необходимости развивать доходные направления. По словам аналитика, страна нуждается в валютоносных отраслях, таких как сфера нефтехимии и нефтепереработки: «Вместо реализации сырой нефти нужно расширять ассортимент производимой продукции, наращивая добавленную стоимость товаров на экспорт. Другое направлении по праву за агропромом, поскольку отрасль открывает широкие горизонты для производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью».

Среди доходных отраслей с хорошим будущим экономист называет сферу туризма: «Отрасль гостеприимства обещает широкие перспективы, — отметил он. — Однако Азербайджан, пожалуй, единственная страна, объявившая приоритеты туризма, оставляя на замке свои сухопутные границы. Оставляя за скобками этот нонсенс, географическое положение и логистические возможности республики открывают перед ней горизонты превращения в крупный региональный оптовый рынок с выходом товаров на Север, Юг, Восток и Запад».

Для решения этих задач Н.Джафарли предлагает понизить налоговые и таможенные сборы, реформировать судебную систему и оставить в покое конкуренцию.

В свою очередь депутат и эксперт Вугар Байрамов призывает наращивать позиции ненефтяного производства и экспорта. «Первое, что мы видим из данных официальной статистики, динамикой экономического роста республика в большей степени обязана развитию реальной экономики, — говорит парламентарий. — Отсюда следуют выводы: многолетняя правительственная поддержка и системная перестройка местных хозяйственных реалий поднимают позиции не зависящих от нефти отраслей. Поэтому очевидно, что впредь экономический рост Азербайджана будет напрямую зависеть от подвижек в неуглеводородной части экономики».

Он предлагает и дальше развивать не зависящие от экспорта нефти и газа отрасли, а поскольку залогом этого резонно называют состояние внутреннего производства, В.Байрамов настаивает: «Следует и дальше продолжить курс на развитие ненефтяных отраслей и особенно продовольствия – его нужно выпускать в достатке, покрывающем собственные потребности и возможности экспорта на зарубежные рынки».

На взгляд экономиста Пярвиза Гейдарова, в ситуации падения нефтяных котировок и добычи для сохранения положительных тенденций по балансу внешней торговли прирост ненефтяного экспорта должен покрывать убыль в нефтегазовом. «Поэтому нужно и дальше поддерживать рост ненефтяных отраслей, содействуя тем самым диверсификации экономики от нефти и газа, — уверен он. – Это может включать в себя инвестиции в производство, туризм, образование, информационные технологии и другие сферы, которые будут стимулировать ускорение в экономике и появление новых рабочих мест».