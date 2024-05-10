Центробанк продолжил политику на смягчение базовой ставки, аргументируя свое решение падением темпов инфляции. На фоне таких ожиданий регулятор понизил стоимость кредитов для коммерческих банков еще на 0,25 п.п. — с 7,5% до 7,25 процентов.

Следуя отчетности главного банка страны, нижний предел процентного коридора остался на уровне 6,25%, а верхний понижен на 0,25 п. п. — с 8,5% до 8,25 процентов.

По сложившейся уже тенденции, в корне понижения учетной ставки – невысокие темпы возрастания потребительских цен и ожидания сохранности этой динамики в рамках целевого показателя 4±2 процента. Центробанк отмечает, что очередное смягчение принято с учетом сравнения фактической и прогнозируемой инфляции целевой, а также стабилизации ожиданий ценового роста и изменений, происходящих в балансе рисков. В целом же понижение базовой ставки и верхней границы процентного коридора обусловлено снижением инфляции, поэтому банк решился на смягчение денежно-кредитных условий.

Сохранение нижнего предела на прежнем уровне регулятор объясняет тем, что это понизит избежать волатильности межбанковских процентных ставок.

По идее, в здоровой банковской системе ставки межбанковского кредитования не превышают верхнюю границу коридора, потому что по «верхней границе» всегда можно взять деньги взаймы у регулятора. И смысла брать у других банков за более высокую цену быть не должно. Ставки межбанковского кредитования не опускаются ниже нижней границы, потому что по этой ставке деньги всегда можно внести на депозит банка в Центробанке. Поэтому давать деньги кому-то в долг по более низкой ставке для банков не имеет смысла.

Депутат и эксперт Вугар Байрамов объясняет решение по нижней процентной ставке стремлением регулятора привлекать как можно больше ликвидности с кредитно-финансового рынка. «Центробанк продолжает консервативную политику применительно к процентному коридору, — уточняет парламентарий в беседе с #. — Не меняя нижнюю границу процентного коридора, ЦБ пытается таким образом сохранить оптимальную доходность собственных нот, стараясь тем самым укрепить собственные позиции на рынке ценных бумаг и привлекать как можно больше свободной ликвидности. Все это говорит о неготовности главного банка к резкому удешевлению процентных ставок по краткосрочным ценным бумагам».

Несмотря на позитивный фон, позволивший регулятору и дальше смягчать монетарную политику, декларируя курс на нейтральную базовую ставку на уровне 7 процентов, в заявлении денежных властей прослеживается акцент на риски изменения глобального геополитического ландшафта. «Геополитическая напряженность, препятствия на важных международных торговых путях, изменение климата, нестабильность цен на сырьевые товары на мировом рынке и инфляция в странах-партнерах остаются основными инфляционными рисками иностранного происхождения», — поясняют в Центробанке.

Под нейтральной процентной ставкой принято понимать долгосрочную процентную ставку, при которой инфляция стабильна. Естественная базовая ставка не стимулирует и не сдерживает экономический рост, и поэтому возводится в ориентир. Следуя расчетам Центрального банка, этот уровень находится у нас в пределах 6 – 7 процентов.

По словам В. Байрамова, в этом году Центробанк продолжил политику монетарного смягчения и это его решение было ожидаемо в условиях понижения динамики ценового роста, а также сложившейся макроэкономической стабильности. Однако нет гарантий низкой глобальной инфляции в перспективе. При этом известно, что мировые ценовые тренды диктуют темпы подорожания на местном потребительском рынке, плотно привязанном к импорту. Кроме внешних стимуляторов потребительской инфляции, эксперт отдает должное и внутренним факторам ценового роста.

«Основные внутренние инфляционные риски обусловлены ростом расходов, особенно государственных трат, и чрезмерным повышением совокупного спроса», — поясняет он.

Как и прежде регулятор считает, что риски снижения и повышения темпов прироста цен находятся в равновесии. В местных экспертных кругах очередное снижение учетной ставки регулятора тоже объясняют падением общего уровня инфляции. Особое значение в этом плане местные и иностранные аналитики придают стабильному курсу маната. По мнению аналитиков Азиатского банка развития, опубликованному в апрельской отчетности международной финансовой структуры, стабильность обменного курса в Азербайджане смягчает воздействие импортируемой инфляции.

Аналитики банка считают, что продолжающаяся привязка азербайджанского маната к доллару США помогла сдержать давление импортируемой инфляции и в прошлом году. К маю 2023 года ЦБА повысил учетную ставку в три этапа с 8,25 до 9 процентов, а затем снизил ее до 8 процентов в два этапа с октября по декабрь. После этого базовая ставка продолжила падать — до 7,75 процентов в феврале и 7,5 процентов в марте нынешнего года года по мере снижения инфляции.