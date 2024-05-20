Палестинское движение ХАМАС потребовало от Международного уголовного суда ареста всего руководства Израиля с одновременным отзывом ордеров на арест лидеров самого ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении движения говорится о требовании к главному прокурору Международного уголовного суда «выдать ордеры на арест и задержание всех военных преступников, включая лидеров оккупантов, офицеров и солдат, участвовавших в преступлениях против палестинского народа».

Одновременно с этим ХАМАС потребовал отозвать все ордера на арест, которые были выданы в отношении лидеров палестинского движения. Причиной этого требования названо их «противоречие конвенциям и резолюциям ООН». ХАМАС заявил, что сам факт выдачи этих ордеров — это «попытка приравнять жертву к палачу».