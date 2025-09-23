США рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время, сообщили в понедельник, 22 сентября, шесть источников агентству Reuters. «Инструмент индивидуальных санкций исчерпан. Теперь речь идет скорее о том, когда, а не о том, будет ли следующий шаг», — сказал один из высокопоставленных дипломатов.

Ранее Вашингтон уже вводил санкции против отдельных представителей МУС, однако новые меры будут означать резкую эскалацию. В Госдепартаменте США подтвердили планы по подготовке дополнительных шагов, не раскрыв деталей.

Американская администрация на протяжении многих лет критикует суд, созданный в 2002 году. Госсекретарь США Марко Рубио назвал МУС «угрозой национальной безопасности» и инструментом «юридической войны» против США и их союзника Израиля.

МУС ранее выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также лидеров палестинского радикального движения ХАМАС по обвинению в преступлениях в ходе войны в секторе Газа. Суд считает Палестину государством-участником и на этом основании распространяет свою юрисдикцию на действия, совершенные на палестинских территориях. (DW)