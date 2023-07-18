Депутаты Европарламента призывают Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест главы беларусского режима Александра Лукашенко. Это связано с причастностью Беларуси к депортации детей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз по итогам отчета депутатов Европарламента.

Так, по мнению депутатов, Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли режима в незаконной депортации детей из Украины.

«Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, депутаты Европарламента считают, что Совет ЕС также должен расширить список белорусских и российских лиц, подпадающих под санкции ЕС, в том числе причастных к насильственной депортации украинских детей.