Власти Ирана намерены подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Насер Канани Чафи.

«Исламская Республика Иран сформировала специальную комиссию для подготовки иска [против Израиля], который будет подан в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде», — приводится заявление Канани Чафи в Telegram-канале ведомства.