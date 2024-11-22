Международный уголовный суд бессмысленная структура для России.

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдачу Международным уголовным судом (Гаагским трибуналом) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта.

Он не стал комментировать известное решение Гаагского трибунала, поскольку заявил, что этот институт неактуален для Российской Федерации.

По словам представителя Кремля, деятельность МУС вряд ли чему-то способствуют, в том числе и ближневосточному урегулированию.