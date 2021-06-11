Индустрия моды – одна из самых масштабных и загрязняющих отраслей в мире. Мы повторно используем или перерабатываем только 20% из 62 миллионов тонн одежды, которая ежегодно используется в мире. На тему этой нерадужной статистики задумались организаторы выставка «Устойчивая мода — будущее текстиля» — Посольство Швеции в Азербайджане, «Азерхалча» и Музей каменной летописи, где представлена экспозиция. Проект посвящен Всемирному дню окружающей среды, который ежегодно отмечается в начале июня, сообщает #, а сама выставка является детищем Шведского Института и разработана совместно с исследователями и экспертами в области моды.

Начиная с 11 июня и по 9 июля, посетить выставку могут все желающие, вход — свободный.

Накануне состоялся закрытый показ экспозиции для избранного количества гостей и журналистов.

«Выставка отражает основные проблемы современной индустрии моды и демонстрирует шведские решения и инициативы для более устойчивого будущего данной отрасли», — говорит # куратор проекта Кенуль Рафиева.

Не секрет, что Швеция является высокотехнологичной страной, с развитой системой инновационных подходов в различных сферах. Поэтому проект побуждает задуматься над проблемой, которая сегодня без преувеличения охватила практически все страны мира.

Выставку посетил Чрезвычайный и полномочный посол Швеции Кристиан Камилл.

«Люди должны бережно относиться к окружающей среде, рационально использовать природные ресурсы. Сегодня об этом говорит весь мир. Данная выставка демонстрирует, как производители и потребители могут минимизировать вред экологии, используя прошлогодние коллекции для повторного использования», — поделился посол своими впечатлениями от экспозиции с корреспондентом #.

Дипломат подчеркнул, что ему приятен тот факт, что первое мероприятие, организованное посольством после долгого перерыва из-за пандемии, проводится в партнерстве с «Азерхалча», и отметил высокий уровень организации мероприятия.

В свою очередь, председатель «Азерхалча» Эмин Мамедов также поблагодарил посольство Швеции и лично Кристиана Камилла за прекрасную инициативу и идею.

«В рамках этого проекта мы решили продемонстрировать инновационный подход к ковроткачеству художника современного искусства Орхана Мамедова. Он создает новые орнаменты ковров с помощью компьютерных технологий, что демонстрирует инновационный подход к этому виду искусства», — заявил он #, подчеркивая, что представленная экспозиция очень удачно вписывается в пространство Музея каменной летописи, созданного Фондом Гейдара Алиева.

Помимо Орхана Мамедова, в Баку выставку «Устойчивая мода — будущее текстиля» дополнили работы художниц Людмилы Христесевой (Швеция) и Гюнель Равиловой (Азербайджан). Авторы, посредством мультимедийного диалога предложили два разных взгляда на моду – текстиль и экологию в двух обличиях, чтобы определить роль текстиля в формировании женской идентичности.

Свою лепту внесла в проект и азербайджанский дизайнер Наиля Дадашева, которая затронула тему караванных путей, объединявших между собой весь Восток и передавая культуру одного уголка другому. Дизайнер использовала в своих работах фрагменты карабахского килима.