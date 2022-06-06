В четверг, 2 июня, в Индии вступил в силу правительственный запрет на экспорт сахара. Он продлится до конца праздничного сезона в октябре. В экспертных кругах ожидают, что это решение приведет к дефициту и росту цен на мировых биржах.

Опасения эти не случайны. Индия была крупнейшим в мире экспортером сахара после Бразилии в прошлом году, а Бангладеш, Индонезия, Малайзия и Объединённые Арабские Эмираты входят в число ее основных клиентов. В Азербайджан сахар из этой южноазиатской страны не ввозится, однако ситуация на мировых рынках не обойдет стороной нашу республику, учитывая ее зависимость от импорта.

Новость об ограничении индийского экспорта очень беспокоит, поскольку такое чревато незамедлительным повышением мировых цен, комментирует доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов. Ученый рассказал о причинах такого шага и возможных его последствиях для местного рынка.

Решение Нью-Дели, по его свидетельству, обусловлено тревогой за собственный огромный внутренний рынок, а похожая ситуация произошла ранее поставками индийской пшеницы. Словом, шаг, всецело оправданный общим фоном медленного постковидного оживления глобальных цепочек поставок продукции, а также абсолютной геоэкономической непредсказуемостью из-за войны в Украине: «Внутренний рынок Индии огромен и в массе своей он проектирует множество турбулентных трендов на глобальном продовольственном рынке, — пояснил ученый. — Как и многие прочие страны Индия в своей политике экспорта агропродовольственной продукции всегда исходила из потребностей собственного рынка. Для местного правительства внутреннее потребление и урожайность традиционно ключевые регуляторы экспортных поставок».

Куда движется «белая» отрасль?

К вопросу о том, как потрясения на мировом рынке скажутся на ценах и потреблении сахара в Азербайджане? Для этого, по словам экономиста, нужно проанализировать ситуацию в свеклосахарном продуктовом комплексе нашей страны:

«Еще 15 лет назад в нашей республике были все предпосылки для полного обеспечения внутреннего потребления сахаром, при одновременно значительном уменьшении импорта! В 2005 году свеклосахарное производство являло собой динамично развивающийся продуктовый подкомплекс. В 2006 году в Имишлинском районе по линии Azersun Holdinq основали «Азербайджанское сахарное производственное объединение», отстроили крупнейший в Южнокавказском регионе перерабатывающий завод с ежедневной мощностью 1 тыс. тонн сырьевого сахара. За год там производили 300-350 тыс. тонн сахара.

На территории 25 тыс. гектаров, отведенной под выращивание сахарной свеклы, было занято 100 тыс. человек. Оснащенное самым современным и производительным немецким оборудованием предприятие полностью обеспечивало местный рынок и экспортировало продукцию главным образом в страны ближнего зарубежья. Это привело к углублению специализации иных экономических районов республики за счет расширения границ плантаций сахарной свеклы.

Азербайджанское сахарное производственное объединение в рамках Azersun Holdinq выполняло роль своеобразного «предприятия–интегратора» между фермерскими хозяйствами и перерабатывающим заводом. Например, AŞİB-AQRO MMC — одно из подразделений Azersun Holdinq на контрактной основе обеспечивало свеклосеющие хозяйства сельскохозяйственной механизацией, семенами и минеральными удобрениями, а также гарантированной закупкой выращенной сахарной свеклы. И все эти отраслевые подвижки должны были превратить республику в крупного регионального экспортера сахара при устойчивом обеспечении внутреннего потребления».

Точки спада

Ученый предложил ознакомиться с результатами текущего развития местного свеклосахарного комплекса, а также оценить степень рисков, с которыми может столкнуться Азербайджан из-за экспортных ограничений на мировом рынке:

«К сожалению, данные Госкомстата ограничены 2020 годом. Но даже анализ 2015-2020 годов рисует печальную картину. За это время средний импорт сырца и сахара в республику достиг порядка 318 тыс. тонн (127 млн долларов), а экспорт — примерно 93 тыс. тонн (65,4 млн долларов). Налицо огромное отрицательное сальдо в размере 62 млн долларов, серьезная, 50-процентная зависимость местного рынка от импорта, тогда как допустимая норма – меньше 30%. Не думаю, что за два года наметились позитивные подвижки, особенно при текущем росте цен на сахар.

Честно говоря, местный рынок сахара — отдельная тема, учитывая те процессы, что с трудом объясняются законами рынка. Простой пример: за 2016-2018 годы импорт уменьшился на 65%, экспорт – на 41%, производство упало на 46%, а внутренний спрос сократился на 58%. Даже при поверхностном наблюдении ситуация сложная и требует серьезного анализа. Самое интересное, Имишлинский завод, начиная с 2019 года, фактически приостановил деятельность. По имеющимся данным, с 2016 года из-за демпинговых импортных цен на завозимый из России сахар предприятие столкнулось с серьезными потерями, обернувшимися огромными убытками», — говорит М. Ибрагимов

Назад в будущее

Даже не зная специфики сахарного бизнеса, если эта информация достоверна, на взгляд аналитика, прослеживается проблема захвата рынка и возникают вопросы к профильным госструктурам. Впрочем, вопросов непочатый край. Скажем, как это возможно, что за последние семь лет произошел такой существенный спад в этой отдельно взятой отрасли? Примечательно также аж 60-процентное уменьшение внутреннего спроса. Неужто потребление сократилось так резко? Ведь в розничной сети сахар есть и в рационе населения он почти на том же уровне, несмотря на существенный рост потребительских цен. По словам собеседника, на вопрос, а не стал ли сахарный бизнес частью теневого рынка, должны отозваться профильные структуры, отвечающие за местный потребительский рынок:

«Насколько мне известно, наши фермеры все еще заинтересованы в производстве сахарной свеклы. А потому спрашивается: куда они сдают на переработку урожаи? Полагаю, об этом следует спросить Azersun Holdinq. И, конечно же, ключевое: как это можно было умудриться понести убытки, приведшие к остановке завода, имея монопольное положение на рынке сахара?» – вопрошает профессор. М. Ибрагимов уверен, что при текущем положении дел в нашей отрасли экспортные ограничения мировых производителей могут усугубить положение на внутреннем рынке. А выход из ситуации – ввести неотложные антикризисные меры для подъема сахарной перерабатывающей промышленности, попутно устраняя все негативные обстоятельства.

Ведь если задуматься, сказал он, текущая непростая ситуация – непочатый край возможностей для возрождения местного производства сахара, повышения экспортного потенциала нашей страны. Этому в огромной степени способствуют и новые логистические возможности на фоне открывшихся транспортных коридоров: «В условиях пандемии и войны в Украине Азербайджан мог бы не только избежать проблем с импортом и повышением цен, но даже упрочил бы свои экспортные позиции на мировом рынке сахара. Этот момент упущен, но полагаю, именно такая ситуация позволит государству вытянуть отрасль во избежание подобных проблем в будущем».