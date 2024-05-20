США соболезнуют Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, передает AP.

«Соединенные Штаты выражают официальные соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других членов их делегации в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана», — заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

На брифинге он сообщил, что Иран обращался к США за содействием после крушения этого вертолета. По его словам, США пообещали сделать все возможное, но в результате оказалось, что они ничем помочь не могут с учетом логистики.

Как утверждал Миллер, Вашингтон не смог предоставить помощь Тегерану «в основном по логистическим причинам».