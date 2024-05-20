Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Ирана Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета.

Об этом сказал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.