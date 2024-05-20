Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране объявлен однодневный траур в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«На заседании кабинета министров мы приняли решение объявить однодневный национальный траур в нашей стране, чтобы разделить глубокую боль, которую испытывает иранский народ», — сказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.

Турецкий лидер отметил, что страна вновь выражает соболезнования «иранским братьям и сестрам».