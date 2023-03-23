С ростом населения Азербайджана количество пенсионеров сокращается. Следуя такой тенденции, получателей пенсий через несколько лет будет меньше 10% населения, подсчитали независимые экономисты.

В стране продолжают редеть ряды пенсионеров, а к началу этого года их насчитали еще на несколько десятков тысяч человек меньше. По состоянию на 1 января этого года в республике осталось 1 млн 114, 2 тыс. трудовых пенсионеров — ровно на 86,3 тыс., или 7,2% меньше, чем было годом раньше, сообщает Госкомстат со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты. Примечательна и структура получателей пенсий – пенсионерами по возрасту являются — 62,5%, по инвалидности — 24,5%. Оставшиеся 13% — потерявшие кормильца семьи.

Причина такой тенденции — возрастной порог, предусмотренный статьей 7 Закона «О трудовых пенсиях», предусматривающий ежегодное повышение пенсионного возраста на полгода для мужчин в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2021 года, а для женщин — в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года. С 1 июля 2023 года пенсионный возраст для женщин составит 63 года и 6 месяцев.

По мнению независимых экономистов, ежегодное сокращение получающих трудовые пенсии граждан помогает экономить на индексации пенсий оставшихся. Средний размер трудовых пенсий в Азербайджане на 2022 год составил 372,1 маната ($218,8) в месяц, что на 12,1% больше, чем в предыдущем году. В наступившем году трудовые пенсии были пересмотрены снова. Минимальное пособие увеличилось на 40 манатов (16,7 процентов) и составило 280 манатов (240 манатов в прошлом году). При этом все виды пенсий проиндексированы и увеличены на 14,7 процентов.

Все бы хорошо, но число получающих трудовые пенсии граждан сокращается постоянно. Например, по состоянию на 1 октября прошлого года в Государственном фонде социальной защиты было зарегистрированы 1 млн 138,7 тыс. трудовых пенсионеров, или 11,3% населения страны. Если сравнивать с тем же периодом 2021 г., права на получение трудовой пенсии лишилось к середине осени прошлого года 62,6 тыс. человек. При этом на долю пенсионеров по возрасту приходится 61,6% трудовых пенсионеров. На 1 октября 2021 г. этот показатель составлял 59,1% — 1 млн 201 тыс. пенсионеров.

Удельный вес пенсионеров по инвалидности на тот момент тоже снизился с 29% до 25,6%, а пенсионеров по потере кормильца вырос с 11,9% до 12,8%. Средний размер трудовых пенсий за 12 месяцев увеличился на 12,1% и составил 370,6 манатов ($218). На фоне такой статистики в начале марта Омбудсмен предложила снизить пенсионный возраст женщин до 63 лет, а само предложение нашло отражение в «Докладе уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики за 2022 год», который вынесли на обсуждение комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Аргументируют постановку вопроса «ролью женщины в азербайджанском обществе и семье, и теми обязанностями, что ложатся на ее плечи». Поэтому «нецелесообразно постепенное повышение пенсионного возраста работающих женщин до 65 лет к лету 2027 года», говорится в документе. Мужчин эти обсуждения не касаются… Как отмечает депутат и эксперт Вугар Байрамов, понижение возраста выхода на пенсию для женщин – самый обсуждаемый в парламенте вопрос.

Независимые экономисты не перестают объяснять, что пенсионный возраст должен определяться демографической ситуацией в стране. И если средняя продолжительность жизни невысокая, то пенсионный возраст необходимо скорректировать таким образом, чтобы выходящий на пенсию мог получать ее на протяжении не менее 12 лет — 144 месяцев при расчете пенсии. Однако средняя продолжительность жизни в Азербайджане отличается от данных официальной статистики и индекса ООН.

Как заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на заседании Милли Меджлиса, прогнозируется, что к 2035 году средняя продолжительность жизни в Азербайджане достигнет 78 лет. В настоящее время она составляет 75 лет. Но с этим готовы поспорить в местных экспертных кругах.

Инициаторы идеи повысить возраст выхода на пенсию считают, что средняя продолжительность жизни в нашей стране – 77 лет. На это указывают механизмы подсчета пенсии, говорит экономист Эльданиз Амиров, основанные на расчетах месячной пенсии путем деления пенсионного капитала человека, выходящего на пенсию в возрасте 65 лет, на сроки дожития. Упомянутая величина равна размеру минимальной пенсии, и вычисляется по формуле 250 (минимальная пенсия) х 144 (12 лет х 12 месяцев).

По данным аналитика, в 2002 году умерло 11 588 трудоспособных граждан, в 2020 году их число достигло уже 27 991 человек.

«Сие означает, что смертность среди людей, не доживших до пенсии, возросла на 150%, — заметил он в беседе с #. – Причин тому несколько, а главная – это повышение пенсионного возраста. Вспомним, что до 2009 года трудоспособными считались мужчины в возрасте от 15 до 61 года, и женщины в возрасте от 15 до 56 лет. К позапрошлому году этот порог повысили: для мужчин до 64 лет, а женщин 61,5 года. Конечно же, в растущей динамике смертности свою роль сыграла пандемия коронавируса, но до нее, в 2019 году фиксировалось 19 тысяч смертей среди лиц, не достигших возраста выхода на пенсию, а причина – все тот же растущий возрастной порог. При этом с каждым новым шажком в сторону повышения пенсионного возраста число смертей среди трудоспособного населения страны увеличивается», — говорит Амиров.

В странах, где пенсионный возраст составляет 65 лет, продолжительность жизни высокая – 80-82 года. Наша республика не дотягивает до этой планки, но возраст выхода на пенсию – как в Европе.