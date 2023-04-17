Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пенсионная реформа в стране начнет вступать в силу «постепенно осенью». Его цитирует BFMTV.

«Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу ободрил признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», — сказал французский лидер.

При этом Макрон заявил, что не хочет «остаться глухим к требованию социальной справедливости». «Принят ли этот закон [обществом]? Очевидно, что нет», — заключил президент.

На прошлой неделе Макрон утвердилпенсионную реформу после ее одобрения Конституционным советом. Речь идет в том числе о повышении пенсионного возраста в республике с 62 до 64 лет.