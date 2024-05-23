Те, кто хоть немного интересовался обычаями, традициями, правилами и законами Древнего Рима, безусловно, знакомы с таким понятием как децимация. Децимация – это дисциплинарное наказание в армии Древнего Рима, казнь каждого десятого по жребию.

В те далекие времена наказание применялось к воинским подразделениям, которые потеряли штандарт легиона или дезертировали. Самое ужасное в данном наказании было то, что оно зачастую было несправедливым. Казненным мог оказаться даже тот, кто отчаянно бился на поле боя, а не воин, который смалодушничал и дал деру. Жребий есть жребий. Отвагу судьба распинала, а трусость благодарила фортуну.

В Баку решили поэкспериментировать, переняв суровые правила римской армии.

Так, накануне жильцов так называемых «домов для журналистов», расположенных в поселке Байыл, огорошило пренеприятнейшее известие. Утро ничего плохого не предвещало, но уже в полдень проживающие здесь журналисты (и не журналисты) столкнулись с проблемой в виде листовок, расклеенных на стенах домов и в кабинках лифтов.

Объявление гласило: С 1 июня 2024 года будут приостановлены все услуги, предоставляемые ООО Jurnalist evi домам для журналистов, расположенным в поселке Байыл Сабаильского района Баку. Причиной тому является отсутствие сборов и образовавшиеся крупные долги со стороны жильцов.

Понятное дело, что в компетенцию ООО Jurnalist evi не входят такого рода коммунальные услуги, как водоснабжение, обеспечение светом и газом, а потому в этом вопросе никаких проблем нет. К епархии ООО относятся пользование лифтом, услуги уборщиц и охрана.

«Мы также приостановим сбор денег. Данная мера связана с накопившимися долгами. Мы неоднократно обращались к жильцам, однако оплата не производилась. Платит лишь определенная группа», — сказал в беседе с yenisabah.az комендант зданий Орхан Мехдиев.

Пожалуй, начнем с того, что комендант прав. Действительно, некоторые несознательные жильцы, позабыв о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, сами себя загнали в долговую яму. Комендант даже пытался решить эту проблему довольно оригинальным способом: поделить долги злостных должников долями среди добросовестных плательщиков.

К примеру, автор этих строк, также проживающий в одном из домов для журналистов, несказанно удивился, узнав, что ему начислен долг в размере свыше 200 манатов. Хотя время от времени я исправно платил. Благо, квитанции оставались, и проблема, хоть и со скрипом, была решена: долг был списан.

Но речь сейчас не об этом. Вопрос в другом: почему из-за группы должников должны терпеть неудобства те, кто ни в чем не виноват? Девиз: один за всех, и все за одного тут неуместен. Зато аналогия с римской армией напрашивается само собой.

Предположим, без охраны журналисты как-нибудь обойдутся. Но как быть без лифта и уборки мусора? Несложно представить, с какими трудностями столкнутся пожилые люди, живущие на верхних этажах. В лучшем случае, они смогут выйти из квартиры и спуститься во двор раз в месяц. Не каждый молодой человек, к примеру, живущий на 17-ом этаже, сможет одолеть не одну сотню ступенек.

А с мусором вообще отдельная песня. Даже когда лифт функционировал (и пока функционирует), некоторые «чистоплотные» жильцы (или квартиросъемщики) ленились спуститься во двор, чтобы выбросить мусор. Через балконы летали памперсы с начинкой, кожура яблок, пакеты чипсов и прочая «прелесть». А теперь включите фантазию и представьте, во что превратятся площадки перед домами после отключения лифта. И «аргумент чистюль» будет убийственным: «А что поделать, лифт же не работает».

Что же касается радикальных мер со стороны ООО, то грести всех под одну гребенку неверно. Грубо говоря, для выбивания долгов есть судебные инстанции.

А пока есть время, господа журналисты и другие жильцы, покатайтесь напоследок на лифте. У нас впереди еще целая неделя…