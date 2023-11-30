Развитие и поддержка микропредпринимательства важны для создания социально-ориентированной экономики. В странах с развитой экономикой этот вид бизнеса чувствует себя вполне уверенно, что говорит о благоприятном деловом климате. Его девиз: «Большое начинается с малого», и правда, некоторые сегодняшние корпорации-монстры начинали именно как микропредприниматели. Часто это семейный бизнес, бизнес, благодаря которому люди становятся самозанятыми, не имея в арсенале больших средств. Благодаря своим идеям и трудолюбию они могут обеспечить себя и создавать новые рабочие места. Но для этого они нуждаются в государственной поддержке.

В нашей стране согласно данным за прошлый год, около 99,6% предпринимателей составили субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом, 93,3% из них пришлось на субъекты микропредпринимательства.

Недавно Милли Меджлис принял поправку к Налоговому кодексу страны, согласно которой в Азербайджане со следующего года микропредприниматели, среднее число наемных работников которых составляет менее трех человек, а также имеющие задолженность по взносам на обязательное государственное социальное страхование, со следующего года будут платить подоходный налог в размере не 5%, а 20%. В качестве причины был названо то, что так как налоговая нагрузка значительно увеличивается при переходе от микро- к малому бизнесу, предприниматели используют некоторые схемы, чтобы уклониться от налогов. Для них не будут применяться 75% налоговые льготы.

Одна из причин еще и в том, что предприниматель, имеющий менее трех работников, практически не создает новые рабочие места, но надо ведь ему с чего-то начинать.

Эксперт-экономист Рауф Гараев в беседе с # отметил, что хотя многие эксперты неоднократно говорили о том, не нужно переходить от 5% к 20% подоходному налогу для микропредпринимателей, это решение все равно было одобрено Милли Меджлисом.

– Не считаю принятое решение правильным. Микропредприниматель – не тот человек, который обязан иметь три нанимаемых сотрудника. Могу с сожалением констатировать, что к мнению экспертного сообщества, их рекомендациям не прислушиваются, и это видно по целому спектру вопросов и проблем, которые мы поднимаем. Так, мы неоднократно говорили о необходимости внедрения «детских денег», но ничего не было предпринято по этому поводу. Возвращаясь к микропредпринимательству, отмечу, что оно может быть одной из движущих сил бизнеса, но для этого таким бизнесменам должны создать соответствующие условия. А у нас делается наоборот. Сейчас не время для того, чтобы усложнять им жизнь. Возможно, через несколько лет к обсуждению этого вопроса стоило бы вернуться, но сейчас этот шаг был преждевременным. К чему это приведет? К тому, что в итоге многие микропредприниматели будут стараться работать в обход налогового кодекса. Нужны мониторинги, анализ ситуации, прежде чем предпринимать то или иное решение. У нас применяются карательные меры к нарушителям, но почему-то не анализируется, что побудило предпринимателя к нарушению? Сейчас получается, что мелкие и крупные игроки будут платить одинаково. Иными словами, микропредпринимательства скоро не останется, они не выдержат конкуренции с крупными игроками – монополистами. Учитывая, что в стране нет закона о конкуренции, о необходимости которого говорят уже несколько лет, некоторые принятые законы не работают, они просто не удержатся на плаву. В ближайшем будущем термин «микропредпринимательство» можно будет ликвидировать за ненадобностью. В стране останется только малое, среднее и крупное предпринимательство.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также считает, что эта мера побудит определенный процент микропредпринимателей увести свою деятельность в тень.

«И так они зарабатывают немного, и они на многое и не претендуют. Им главное, чтобы хватило на содержание семьи и себя. Часто они работают на грани существования. А такой подход снизит количество тех, кто задействован, в частности, в семейном бизнесе и уменьшит интерес к предпринимательству. Наоборот, – подчеркнул эксперт, – их надо стимулировать. Этот бизнес можно оценивать как бизнес с нуля. Сначала надо дать ему окрепнуть, а потом что-то с него спрашивать. Если говорить об использовании микропредпринимательства для уклонения от налогов, то тут надо выяснять, какая сфера. Например, одно дело, если речь идет о ювелирном бизнесе, там совсем другой оборот, чем в каких-то менее прибыльных отраслях».