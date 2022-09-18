Не отличающиеся особой щедростью бюджетные расходы на науку продолжат уменьшаться. Такая тенденция не просто нежелательна – она крайне опасна для перспектив нашей республики, уверен доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов.

По словам ученого, постепенное ослабление научно-технического развития достигло своего апогея. Более того, многолетние непрерывные исследования приводят к выводу: фактическая приостановка развития науки представляет серьезную угрозу для будущего страны и ее независимости. Но, несмотря на это, тенденция уменьшения ассигнований на науку продолжится и актуальность этой проблемы ощущается особенно остро в процессе подготовки государственного бюджета на следующий год.

«Из Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022 – 2026 годы следует вывод, что бюджетные расходы на науку будут сокращаться и дальше, — поясняет С. Мамедов в беседе с #. – Более того, в документе предусмотрено уменьшение доли расходов на науку в структуре ВВП с нынешних 0,2% до 0,1% в 2026 году. Такие подходы ложатся на почву решений о коммерциализации научно-исследовательских и технико-строительных работ».

Однако расчеты показывают, говорит собеседник, что оптимальный уровень расходов на науку в Азербайджане должен составлять не менее 5% ВВП, а это 2-3 миллиарда долларов:

«Только в этом случае возможно достижение поставленной главой государства ключевой цели — превратить нашу республику в одну из первых по развитию среди мусульманских стран. Но это нелегкий путь. Для этого нашей стране надлежит восстановить позиции, утраченные после обретения независимости. Кроме того, Азербайджан должен идти в ногу с опережающим мировым научно-техническим прогрессом. Ведь еще в 1985-2002 годы республика вышла в лидеры по сокращению расходов на науку. Азербайджан стал единственной страной мира, где ассигнование науки сократилось за этот временной промежуток почти вдвое».

Возвращаясь к доле расходов на науку в структуре внутреннего валового продукта, нелишне прибегнуть к сравнительной оценке. Скажем, в Израиле и Южной Корее сей показатель равен 5,4-5,6%. В прочих развитых странах он составляет порядка 3-5% от ВВП.

«В советское время по нашей республике этот уровень достигал 1,1-1,3%, — продолжил аналитик. — В настоящее время ежегодные расходы Израиля на науку — 21,5 млрд долларов – на порядок больше, чем расходы на эту сферу 57 мусульманских стран. Ассигнования на науку в Южной Корее — 95 млрд долларов… В Азербайджане — не больше 100 млн долларов. Как уже говорилось, если верить упомянутой стратегии, до 2026 года эти траты планируют сократить еще до 70 млн долларов».

Результат, как говорится, налицо. Еще в 1985 году азербайджанские ученые давали в год до полутора тысяч патентов, сейчас сей показатель не превышает полутора сотен и нет статистики. В советское время СССР выделял на науку в Азербайджане 150 млн долларов… И хотя за истекшие годы ВВП нашей страны увеличился в 4 – 5 раз, расходы на науку в минувшем году составили порядка 90 млн долларов, сократившись двукратно.

«В стране не выпускается ни один научный продукт, нет научных разработок. И не находит ответа вопрос: почему располагающая солидными финансовыми ресурсами и снабжавшая в свое время все советское пространство нефтегазовым оборудованием наша республика не может наладить производство научно-технической продукции по истечении 28 лет после обретения независимости? Следуя вызовам времени нам просто необходимо налаживать сегодня собственное высокотехнологичное производство.

Для этого необходимо задействовать ресурсы всей страны, — уверен профессор. — Научно-техническое производство следует освободить от большинства действующих в этой сфере налогов на несколько лет. Но даже поверхностный взгляд на местное налоговое законодательство являет странную картину… В то время как технологическое оборудование, ввозимое из-за рубежа, освобождается от НДС, национальные производители технологий облагаются 18-процентным налогом на добавленную стоимость. А значит, технологический продукт местной компании стоит на 18% дороже ввозимого».

На науку выделяются копейки по сравнению с тем, что необходимо, уверяет профессор. По его словам, переход к цифровой реальности прежде всего требует реформ в научной сфере, поскольку без этого нет у нее ни настоящего, ни будущего.