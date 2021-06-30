Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выделении в стране €4 млрд государственных и более €4 млрд частных инвестиций на нужды научных исследований и инноваций, в том числе в сфере создания вакцин.

Трансляцию выступления французского лидера на презентации программы «Стратегии инноваций в здравоохранении — 2030» провел Елисейский дворец на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

В ходе выступления Макрон признал, что у его страны имеются отставания и ряд недостатков в этой сфере. «Не могу заявить, что я невероятно горжусь нашим уровнем научных исследований», — сказал он.

Теперь, по словам французского президента, программа активизации исследований и разработок предусматривает, в частности, создание крупных научно-исследовательских кластеров. «По четыре миллиарда со стороны государства и частного сектора — это свидетельство возникновения мощной стратегии ускорения темпов научных исследований», — подчеркнул Макрон. При этом он напомнил, что научные исследования будут по-прежнему финансироваться и по линии ранее существовавшего закона о многолетней деятельности в этой сфере.