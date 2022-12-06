Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на победу сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи (4:1) и поддержку со стороны игроков.

Напомним, после матча футболисты бразильской сборной вынесли баннер с изображением Пеле. Легендарный бразилец, находящийся в больнице, передал своё послание через родственников.

«Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день полным счастья», — приводит слова Пеле Globo Esporte.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Позже появилась информация, что легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.