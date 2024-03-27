Нападающий бразильского клуба «Палмейрас» и сборной Бразилии Эндрик Фелипе установил рекорд национальной команды по времени, потраченному на два первых гола в составе сборной.

Так, Эндрик смог отличиться, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Англии. 17-летний бразилец забил гол на 80-й минуте. Встреча состоялась 23 марта на лондонском стадионе «Уэмбли» и закончилось победой Бразилии со счетом 1:0.

Второй мяч Эндрик забил в товарищеском матче против сборной Испании. Бразилец снова начал игру на скамейке, однако, выйдя на поле, забил гол на 50-й минуте. Встреча состоялась 26 марта на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась ничьей — 3:3.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд в 64 минут принадлежал легендарному бразильцу Пеле.