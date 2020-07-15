Патриоты, зеваки, провокаторы: взгляд на ситуацию в Баку пользователей соцстей

Минувшая ночь запомнилась бакинцам многочисленной народной акцией в поддержку азербайджанской армии, в связи с военными действиями на азербайджано-армянской границе в Товузском районе АР, начавшимися 12 июля после совершенной вооруженными силами Армении провокации.

Участники размахивали национальными флагами, держали в руках плакаты, скандируя патриотические лозунги. К сожалению, через пару часов после начала акции, мирное шествие было нарушено группой провокаторов, которая неожиданно попыталась направить митинг в другое русло и, позабыв о сражающихся на линии фронта солдатах и интересах Родины, спровоцировала некоторую часть собравшихся на то, чтобы ворваться в здание Милли Меджлиса, сломав двери и оконные стекла.

Провокации же с армянской стороны перенеслись в Интернет. Нарушая все нормы человеческой морали, армянские пользователи соцсетей публикуют на своих страницах и форумах недопустимый контент, оскорбляя чувства азербайджанского народа. Кроме того, армянские хакеры атаковали ряд азербайджанских информационных сайтов.

Известный азербайджанский журналист и активный пользователей соцсетей Вугар Иманов посетовал на то, что Facebook удалил размещенное им накануне видео интервью чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы радиостанции «Эхо Москвы», невзирая на то, что контент был взят с официального канала СМИ на YouTube.

Отметим, что в интервью ведущему Максиму Курникову посол прокомментировал ситуацию, ответив на все интересующие слушателей вопросы. При этом, Полад Бюль Бюль оглы не позволил в своей речи ни одного нарушающего нормы высказывания, оперируя исключительно фактами.

«К большому сожалению, политика двойных стандартов существует и на Фейсбуке. Удалили мой статус с размещенным интервью, объяснив данное действие тем, что контент, якобы, не соответствует нормам сообщества. Вчера многие азербайджанские пользователи жаловались на оскорбительные публикации армянских юзеров. Но почему – то, несмотря на наши многочисленные жалобы и обращения в администрацию соцсети, ни одна из этих провокационных публикаций не была уделена!», — рассказал Иманов в интервью #.

Однако, невзирая на все провокации вражеской стороны, лидеры мнений азербайджанского Интернета дают позитивные оценки происходящим в столице событиям.

Многочисленные обсуждения и лайки собрала публикация еще одного азербайджанского журналиста Рамеллы Ибрагимхалиловой, которую автор разместила на своей странице в Facebook:

«То, что произошло вчера ночью на улицах Баку, еще раз доказывает тот факт, что народ ждет от властей решительных действий и готов защищать от врага каждый клочок земли. И никакой жесткий карантинный режим не смог остановить людской поток, охваченный патриотическими чувствами и эмоциональным настроем.

Мы потеряли 11 человек — братьев, отцов и сыновей, и совершенно естественно, что народ рвется в Товузский район и просится на линию фронта, чтобы отомстить за кровь наших бойцов.

Однако не всех участников ночного шествия можно назвать сознательными гражданами, вышедшими поддержать военных, которые в данный момент на передовой защищают Родину. Не всех объединял патриотизм.

Здесь слились три толпы: патриоты, зеваки и провокаторы. С патриотами все ясно, они образуют экспрессивную толпу, отличающуюся особой силой массового проявления эмоций и чувств, и тут характеристику давать не надо. А вот насчет зевак нужно отметить, что это неорганизованная общность людей, возникающая в связи с неожиданным событием. Зеваки образуют случайную толпу, испытывающую потребность в новых впечатлениях, острых ощущениях. Основной эмоцией в подобных случаях является любопытство.

И как обычно это бывает, возникшей ситуацией не преминули воспользоваться провокаторы, которые задали части участников шествия агрессивный настрой и призвали ворваться в здание Милли Меджлиса, который, между прочим, не имеет никакого отношения ни к происходящему, ни к самим погромщикам.

Дошло до того, что агрессивная толпа стала громить полицейские машины. В итоге полиция задействовала специальную технику и разогнала толпу, взяв ситуацию под контроль. А в настоящее время правоохранительные органы работают над выявлением лиц, пытавшихся дестабилизировать ситуацию в стране.

Благо в республике много сознательных граждан. Если мы причисляем себя к цивилизованному обществу, то в этот сложный для страны период мы должны не поддаваться провокациям, а принимать разумные решения, которые не усугубят положение народа, а наоборот, облегчат», — написала Ибрагимхалилова, заканчивая свое обращение призывом к соотечественникам объединиться во благо Родины и добрых дел.

Важную тему затронул и другой азербайджанский журналист Никита Юдин, мнение которого поддержали как обычные пользователи, так и известные персоны:

«То, что вчера было в Баку, да и не только в Баку — это прекрасный пример того, что наш народ может объединиться и показать всему миру настоящее азербайджанское единство. Я был очень воодушевлен данным событием и с чувством гордости листал ленту с кадрами шествия. Реально, было очень приятно это видеть. Да я русский, русскоязычный и окончивший русский сектор гражданин Азербайджана, который считает Азербайджан своей родиной. Но в ленте среди кадров с шествия попадались посты, которые были направлены против русскоязычных людей. «Русский сектор» обвиняли во всех смертных грехах и бедах, с которым столкнулся Азербайджан за последние 40 лет. Такие посты не имеют под собой никакого обоснования. Сотни представителей так называемого «русского сектора» сражались против армянского агрессора, и некоторые из них становились героями Азербайджана. Самый яркий пример Юрий Ковалёв!

Посты о которых я сейчас упоминаю, это посты националистического характера , они вносят рознь и склоки в наше общество. Я призываю бороться с подобными постами! В противном случае данная проблема может привести к ужасным последствиям. Русскоязычное население Азербайджана никаким образом не связано с геополитическими ошибками России», — справедливо обозначил репортер.

Безусловно, активность азербайджанских инфлюенсеров в эти дни достойна всяческой похвалы.

Добавим, что ежедневные блиц-конференции о военной ситуации между Азербайджаном и Арменией проводит ассоциация Международная Ассоциация Израиль-Азербайджан (АзИз). Стать участником может любой желающий, подключившись к конференции Zoom, ссылки на которые публикует на своей странице в Facebook руководитель ассоциации Егяна Сальман.