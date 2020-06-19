Пашиняна вновь «окружают»

Армения сейчас переживает не лучший момент, если учесть недавний случай с олигархом Царукяном, который вознамерился объединить все силы, недовольные результатами двухгодичной деятельности правительства Пашиняна, и сместить всю правящую команду. Вопрос с арестом этого миллиардера и депутата пока еще не решен, и вдруг, в этот самый момент, на свободе оказывается, пожалуй, главный оппонент Пашиняна – экс-президент Роберт Кочарян.

Апелляционный суд Армении под председательством Арсена Никогосяна принял решение освободить Кочаряна из-под стражи под залог в 2 миллиарда драмов – это более 4 млн долларов. «Отменить арест в качестве меры пресечения для подсудимого Роберта Кочаряна и применить в его отношении меру пресечения залог в размере 2 млрд драмов», — отметил Никогосян.

В мае суд общей юрисдикции отклонил сразу три ходатайства адвокатов. Первое касалось отмены ареста в качестве меры пресечения по состоянию здоровья, второе – освобождение под залог, третье – освобождение под личное поручительство. После этого адвокаты обратились в Апелляционный суд с целью обжаловать решение судьи Анны Данибекян.

В четверг сторона обвинения продолжила представлять основания для содержания Кочаряна под стражей. Основным аргументом прокуроров и представителей пострадавших являлась опасность влияния на свидетелей со стороны экс-президента, если он выйдет на свободу.

Однако сразу после вынесения решения о возможности для Кочаряна не находиться за решеткой, Генеральная прокуратура Армении объявила, что намерена обжаловать этот вердикт Апелляционного суда.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян, «Генпрокуратура не раз заявляла, что мы находимся на таком этапе судебного следствия, когда существенно высоки риски препятствования подсудимым расследованию дела посредством незаконного воздействия на участников судопроизводства. Никакая мера пресечения, помимо ареста, не способна нейтрализовать риски, связанные с обеспечением надлежащего поведения подсудимого».

«В этой связи можем сказать, что прокуратура подаст против судебного акта кассационную жалобу», — отметила пресс-секретарь.

Напомним, бывший президент и лидер карабахского клана обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня 2019 года он был арестован в третий раз.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр «Измирлян».

Итак, Кочарян на свободе. Правда, под весьма внушительный залог. Но вообще, удивительно, как Пашинян допустил такое в и без того непростой ситуации с другим оппонентом. Интересно, не постарается ли Пашинян вновь упечь своего врага? И нет ли за всеми этими действиями какой-то координирующей силы извне, например, из Кремля или откуда-то еще?

Кстати, уже известно, что Никол Пашинян написал Путину письмо – он тоже не поедет на парад в Москву. Явно из-за политической ситуации в Армении.

Происходящее сейчас в Армении прокомментировал # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— В судебной системе Армении еще сохраняется множество вопросов, оставшихся от прежней власти. Это ярко видно и на примере Кочаряна, и по другим делам. Народ Армении вряд ли позволит этим людям оставаться на свободе, так что я ожидаю нового суда, в случае, если люди Кочаряна «найдут» где-то четыре миллиона долларов залога. Так или иначе, выходы под залог, новые суды, расследования — это позитивный процесс. Ветви власти, которые не подчиняются одной силе — это хорошо. Больше шансов на справедливость. Желательно, чтобы все ветви были конструктивными и прозрачными, но не все сразу.

Ситуация в Армении вообще очень напряженная политически. Все «старые» кланы и их соратники пытаются навредить и даже сместить премьера. Непонятно только, с чего они решили, что у них это может получиться, поскольку поддержка Пашиняна как была высокой, так и остается. Силы, которые борятся с Николом, исходят из старых порядков диктатуры, когда мнение людей не значит ничего. Но это совсем не так сейчас в Армении, что граждане уже доказали в 2018 году и позже — поддерживая своего лидера на площадях.

Пропаганда против властей идет очень серьезная и внутри страны, и силами внешними. Кстати, я обратил внимание, что и некоторые азербайджанские эксперты активно ругают Пашиняна, подкидывая дрова в огонь, который разжигают сторонники Республиканской партии (карабахский клан), Ванецяна, или других кланов. На мой взгляд — это ошибка. Это невозможно, но даже в теории возвращение олигархической малозаконной системы в Армении стало бы большим откатом для переговоров по Карабаху. Я уверен, что с людьми, которые хоть как-то двигаются в сторону демократии, договариваться о чем-то будет гораздо легче, когда внутренняя война против них закончится, и внешние силы тоже смирятся с этим.