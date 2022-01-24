Предложения Армении, переданные Азербайджану, касались повышения безопасности армяно-азербайджанской границы. Об этом, как информирует «Спутник-Армения», сообщил премьер Никол Пашинян, отвечая на вопросы СМИ в онлайн-формате.

По словам Пашиняна, армянская сторона передала предложения как России, так и напрямую Азербайджану.

«Предложения касаются не демаркации границ, а шагов по повышению уровня безопасности и стабильности на границе. Речь в частности идет о зеркальном отводе войск, о чем я говорил еще в мае 2021 года», — сказал премьер.

Он пояснил, что предложения стали результатом многоформатных обсуждений между Арменией и ее партнерами, там собраны наиболее рациональные идеи и подходы, на основании которых составлен взаимоприемлемый рабочий документ. По этому документу сейчас идут обсуждения, и нежелательно, чтобы многие детали раскрывались на данном этапе и мешали процессу.

Пашинян считает, что комиссия по делимитации и демаркации должна быть сформирована как можно скорее.