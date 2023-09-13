«В результате событий в Украине возможности России изменились».

Об этом в интервью «Politico» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы стараться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую, суверенную страну. У нас должны пути, чтобы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. Армения не может быть «прокси». Это недопустимо.

Модель, в которой у нас проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других защищать нас — независимо от того, кто эти другие», — очень уязвимая модель», — подчеркнул Пашинян.