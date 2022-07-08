Армянское издание «Грапарак» пишет об отличиях в официальных сообщениях, распространенных после телефонного разговора между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

Так, в официальном сообщении Кремля говорится, что Никол Пашинян проинформировал Владимира Путина о тех контактах, которые направлены на нормализацию армяно-турецких отношений.

«Разговор состоялся по инициативе армянской стороны и, судя по сообщению Кремля, Пашинян позвонил Путину для того, чтобы доложить ему о предпринятых шагах по нормализации армяно-турецких отношений и достигнутых договоренностях», — пишет газета.

Издание также отмечает, что Пашинян запросил у Путина разрешение на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.