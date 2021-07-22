Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил азербайджанской стороне зеркальный отвод войск и размещение российских пограничников, что позволит начать процесс демаркации границы. Об этом глава кабмина сказал на заседании правительства в четверг.

«Мы в очередной раз предлагаем начать зеркальный отвод войск от границ на участке Сотк — Хознавар (Гегаркуникская и Сюникская области Армении), после чего разместить вдоль границы российских пограничников или международных наблюдателей. Это позволит создать условия для начала процесса демаркации и делимитации границы», — сказал Пашинян.

Пашинян, конечно, может отвести свои войска на своей территории куда угодно, и разместить вместо них кого угодно, но почему Азербайджан должен отводить свои войска от своих же границ? В отличие от Армении Азербайджан сам защищает свои границы. Этого армяне никак не могут понят.