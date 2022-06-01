Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уверен, что в русле конструктивного диалога, установившегося между нами, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему упрочению союзнических российско-армянских отношений на благо наших братских народов», — приводит слова российского лидера пресс-служба.

Кроме того, политики провели телефонные переговоры, сообщает Газета.Ру.

Путин и Пашинян обсудили трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху, а также отметили важность активизации совместной работы по обеспечению стабильности региона и развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе.

Кроме того, Пашинян рассказал главе РФ о переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем 22 мая в Брюсселе.