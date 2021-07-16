И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Истратов в пятницу в ходе встречи обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Никол Пашинян высоко оценил армяно-российское сотрудничество в области обороны, безопасности и возможное дальнейшее плодотворное сотрудничество. Собеседники обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, повестку сотрудничества Генштабов ВС двух стран, а также вопросы региональной безопасности», — отмечается в сообщении кабмина. (ТАСС)