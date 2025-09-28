Важность парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что Пашинян и Гутерриш на встрече выразили уверенность, что мирное соглашение от 8 августа, парафированное в Вашингтоне, будет способствовать обеспечению стабильности и развитию сотрудничества на Южном Кавказе.

Стороны также обсудили организацию 17-й Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая состоится в Армении с 18 по 30 октября 2026 года, и вопросы сотрудничества на этом треке.