8 августа 2025 года при участии Президента Азербайджанской Республики, Президента Соединённых Штатов Америки и Премьер-министра Республики Армения министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

МИД Азербайджана распространил текст парафированного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Докумет состоит из 17 статей. Ниже приводим основные пункты документа:

Азербайджан и Армения признают границы периода СССР

«Подтвердив, что границы между советскими социалистическими республиками бывшего СССР стали государственными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом, Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга».

Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения

«В полном соответствии со своими обязательствами, предусмотренными статьёй I настоящего Соглашения, Стороны будут добросовестно проводить переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованными регламентами их работы с целью заключения Соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между Сторонами».

Баку и Ереван отказываются от территориальных претензий к друг другу сейчас и в будущем

«В полном соответствии со статьёй I Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу никаких территориальных претензий и не будут выдвигать таковые в будущем. Стороны обязуются не совершать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, направленных на раздел или подрыв, полностью или частично, территориальной целостности или политического единства другой Стороны».

На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран

«Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы силы каких-либо третьих сторон. До завершения процесса делимитации и последующей демаркации своей общей границы Стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры в области безопасности и укрепления доверия, включая меры в военной сфере, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах», — говорится в тексте мирного соглашения.

Азербайджан и Армения отказываются от применения силы друг против друга

«Стороны в своих взаимных отношениях будут воздерживаться от применения силы или угрозы её применения против территориальной целостности или политической независимости другой Стороны, а также от любых иных действий, несовместимых с Уставом Организации Объединённых Наций. Они не допустят использования третьей стороной их соответствующих территорий для применения силы против другой Стороны в нарушение Устава ООН», — говорится в тексте мирного соглашения.

Азербайджан и Армения осуждают все проявления нетерпимости, расовой ненависти и дискриминации, сепаратизма, насильственного экстремизма и терроризма

В документе отмечается, что стороны будут бороться с этими явлениями в рамках своих соответствующих юрисдикций и в этой связи будут соблюдать соответствующие международные обязательства.

Баку и Ереван будут обмениваться информацией о судьбе без вести пропавших

«Стороны обязуются рассматривать случаи пропавших без вести и насильственных исчезновений, имевшие место в ходе вооружённого конфликта с их участием, в том числе путём обмена всей имеющейся информацией о таких лицах — напрямую или в сотрудничестве с соответствующими международными организациями, по мере необходимости. Стороны признают важность установления судьбы этих лиц, включая поиск и, при необходимости, возвращение их останков, а также обеспечения правосудия в отношении этих лиц посредством надлежащего расследования — как средства примирения и укрепления доверия. Соответствующие процедуры в этой связи будут согласованы и утверждены в отдельном соглашении», — говорится в тексте мирного соглашения.

Баку и Ереван отказываются от международных правовых претензий к друг другу

В тексте отмечается, что без ущерба для статьи XIV стороны в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Соглашения отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры между ними, возникшие до подписания настоящего Соглашения, во всех юридических инстанциях, и не будут инициировать новые.

Азербайджан и Армения создадут комиссию по контролю за исполнением мирного соглашения

«Стороны гарантируют полное исполнение настоящего Соглашения и создадут двустороннюю комиссию для контроля за его выполнением. Комиссия будет действовать на основе процедур, которые будут согласованы Сторонами», — говорится в тексте мирного соглашения.

Азербайджан и Армения обратились к генсеку ОБСЕ в связи с роспуском Минской группы

Среди государств-участников ОБСЕ распространен проект решения Совета министров ОБСЕ о ликвидации Минской группы и ее институтов, и они были призваны поддержать необходимые процедуры для принятия решения»

Азербайджан и Армения установят дипломатические отношения

«Стороны, после обмена ратифицированного документами данного Соглашения обеими сторонами (в течение дня), установят между собой дипломатические отношения в соответствии с положениями Конвенций о дипломатических и консульских отношениях (соответственно, 1961 и 1963 годов)», — отмечается в тексте документа.

С текстом документа на английском языке можно ознакомиться по ссылке