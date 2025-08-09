Текст соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном будет обнародован вечером 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

«В Вашингтоне министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в присутствии лидеров Армении, Азербайджана и США парафировали соглашение «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, согласно достигнутой с Азербайджаном договоренности, парафированный текст соглашения будет обнародован вечером 11 августа.

Глава МИД Армении в соцсети X назвал подписание документа «историческим моментом».

«Значимый и символичный день для Республики Армения, региона и мира. Сегодня мы также заявляем о более прочной взаимосвязи, процветании и более светлом будущем для наших поколений», — отметил Мирзоян.