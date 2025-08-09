Европейский союз горячо приветствует встречу премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, организованную президентом США Дональдом Трампом 8 августа.

Об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Антонио Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном ЕС после встречи лидеров трёх стран в Вашингтоне и подписания совместной декларации:

«ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Подписание политической декларации премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым в Белом доме в присутствии президента США Трампа является важным достижением как для Армении, так и для Азербайджана, открывая путь к долгосрочному и устойчивому миру для обеих стран и всего региона, и одновременно подводит итог многолетним усилиям ЕС. Важно будет обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов в целях обеспечения устойчивого и непрерывного прогресса на пути к полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в полноценное функционирование региональной взаимосвязанности, прежде всего на благо народов, разделенных наследием конфликта, и для приближения региона к прочному миру, стабильности и процветанию», -говорится в заявлении