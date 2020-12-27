Пашинян назвал варианты проведения внеочередных выборов в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о существующих вариантах проведения в парламенте страны внеочередных выборов, сообщает «Спутник Армения».

Он подчеркнул, что парламент страны не избирает премьера дважды.

«Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов — премьер подает в отставку <…> и назначаются внеочередные выборы», — сказал Пашинян.

Кроме того, глава правительства добавил, что по второму варианту должны быть внесены изменения в Конституцию страны, которые дадут полномочия парламенту на роспуск и проведение внеочередных выборов.