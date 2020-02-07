Пашинян наступает

Итак, минувшие два дня показали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает очередную попытку атаки на противостоящие ему политические силы внутри республики. И начал он ее с громкого задержания заметного чиновника со столь любимой массами формулировкой — «за коррупцию».

Арестован оказался председатель Комитета РА по градостроительству Ваагн Вермишян. Позже Служба национальной безопасности распространила сообщение о том, что Вермишян через «близкого» получил по 5 случаям взятки крупного и особо крупного размера от застройщиков. Он признал свою вину, сообщила СНБ Армении.

Силовики провели обыск в кабинете Вермишяна и изъяли технику и документы.

По данным следствия, Ваагн Вермишян получил взятки в виде денег или других материальных ценностей от застройщиков за «быстрое принятие нужных решений и их выполнение». «Речь идет о пяти эпизодах, с суммой от 1 до 2,5 млн. драмов (от 2 до 5,2 тысячи долларов)», — сообщил «Кавказскому узлу» представитель СНБ Армении.

Помимо этого Ваагн Вермишян получил взятку в размере 5 тысяч долларов, а также стройматериалы на сумму 2 млн. 379 тысяч 950 драмов (4979 долларов) за обещание предоставить владельцу нескольких строительных компаний звание «Заслуженный строитель Армении»,- рассказали в СНБ.

«В рамках уголовного дела лица, совершившие предполагаемое преступление, были подвергнуты приводу, а Ваагн Вермишян и двое участников сделки задержаны. Сам Вермишян во время допроса признал свою вину», — заявили в ведомстве.

Это случилось 5-го, а уже 6 февраля Пашинян созвал заседание правительства, которое начал со «скорбной» речи, с видом оскорбленной добродетели. «Вчера был арестован председатель Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян по подозрению в получении взятки. Хочу сказать, что это с одной стороны печально и оскорбительно, с другой – радостно. Печально, что действующий под флагом и гербом Армении, от имени народа Республики Армения чиновник может протянуть руку для грязных махинаций. Оскорбительно, что действующий под флагом и гербом Армении чиновник может взять взятку в 5 тысяч долларов за посредничество перед премьер-министром в присвоении звания заслуженного строителя. Это оскорбление лично в мой адрес и оскорбление армянского народа и ценностей ненасильственной бархатной народной революции. И я не знаю, как будет звучать мое заявление, но я думаю, что лицо или лица, нанесшие такое оскорбление, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона. Это радостное событие в том смысле, что если бы в Республике Армения был кто-то, кто сомневался в нашей воле и решимости искоренить коррупцию, надеюсь, эти люди поняли, что все гораздо серьезнее, чем они могут себе представить. И если есть люди, которые сомневаются в моей решимости в этом отношении, я обещаю, что мы обязательно пойдем за этими людьми», — сказал глава правительства.

Скорее всего, случай с Вермишяном можно рассматривать как эдакую «сладкую пилюлю» перед следующим шагом, который предпринял Пашинян. Под соусом того, что «если у кого-то и оставались сомнения по поводу отсутствия в Армении борьбы с коррупцией, то теперь эти сомнения должны развеяться», он таки провел через парламент свой план по замене состава Конституционного суда.

В тот же день, 6 февраля депутаты Национального собрания Армении собрались на внеочередное заседание, на котором должны были быть представлены проекты, позволяющие распустить Конституционный суд в обход действующих норм. В итоге депутаты приняли решение о рассмотрении на референдуме вопроса о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающее роспуск Конституционного суда.

Согласно предполагаемым поправкам в Основной закон, должен быть избран новый состав КС Армении.

За вынесение конституционных изменений на референдум проголосовало 88 депутатов (полный состав правящей фракции «Мой шаг»), против — 15, воздержавшихся не оказалось.

Как сообщила журналистам глава премьерской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, референдум может пройти в конце марта-начале апреля. «Сроки референдума зависят от того, когда подпишет решение президент страны. Предварительно, это будет период с конца марта до 5 апреля»,- сказала Макунц. По ее словам, власти уверены, что решение о референдуме президент подпишет.

Проект поправок в Конституцию, разработанный фракцией «Мой шаг», предусматривает прекращение полномочий председателя и членов КС, назначенных до последней реформы Основного закона в 2015 году.

И под эти поправки подпадают семеро судей, в том числе и председатель КС Грайр Товмасян, который, в ходе продолжающегося судебного процесса против прежней власти, не раз принимал решения в пользу экс-президента Кочаряна.

То есть, согласно плану Пашиняна, весной ненавистный ему глава КС будет смещен с поста. И, напомним, примерно в это же время должен решиться вопрос «президентской» и «парламентской» власти в «НКР». Похоже, Пашиняну хочется добиться укрепления власти, убив сразу двух зайцев. Посмотрим, получится ли. Ведь за всем этим «сверху» наблюдает Москва.