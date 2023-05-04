Партнерство Азербайджана и НАТО продвигается в соответствии с целями и принципами рамочного документа «Партнерство ради мира».

Как сообщает АПА, об этом говорится в публикации миссии Азербайджана в НАТО в Twitter.

«29 лет назад общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал рамочный документ «Партнерство ради мира», чем заложил основу для взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и НАТО. За последние три десятилетия партнерство Азербайджан-НАТО достигло значительного прогресса в соответствии с целями и принципами рамочного документа «Партнерство ради мира», — отмечено в публикации.