Сегодня мы столкнулись с рядом международных вызовов. К сожалению, у нас есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых мы считаем партнерами.

Как сообщает #, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.