Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана по результатам голосования в ночь на воскресенье, 10 апреля, вынесло вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал «Джео-ТВ».

По информации телеканала, за оглашение вотума недоверия проголосовало 174 депутата, что является большинством членов нижней палаты парламента.

9 апреля парламент Пакистана планировал провести специальное заседание, на котором должна была решиться судьба премьер-министра Имрана Хана. По информации СМИ, голосование о снятии Хана с должности значилось четвертым пунктом в повестке заседания.

Ранее Хана уже отстранили от должности решением кабинета министров страны, который он перед этим распустил. После этого Верховный суд страны принял решение о вынесении в парламент вопроса о вотуме недоверия.