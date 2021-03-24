Парламент Азербайджана о заявлении, принятом некоторыми депутатами Европарламента

23 марта члены Европарламента (ЕП) — сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Южный Кавказ Марина Калюранд, постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану Елена Зовко и постоянный докладчик Европарламента по Армении Андрей Ковачев сделали совместное заявление.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, по данному документу выступил с заявлением депутат, сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев.

Джаваншир Фейзиев заявил, что упомянутый выше совместный документ, содержащий необоснованные утверждения Human Rights Watch (HRW) о жестоком обращении с заключенными-армянами в Азербайджане, демонстрирует, что члены ЕП вместо того, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией, предпочитают озвучивать предвзятую позицию некоторых учреждений. Прежде чем сделать такое необоснованное заявление, докладчикам Европарламента было бы логичнее получить информацию от своих азербайджанских коллег по этим утверждениям, используя существующие платформы сотрудничества.

Обращаем внимание членов Европарламента, подписавших Совместное заявление, что со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, задержанными в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года. И была оказана необходимая медицинская помощь и проведено медицинское обследование в период задержания. Представители Международного комитета Красного Креста регулярно посещали всех армянских военнопленных с октября 2020 года, и, наконец, все военнопленные были возвращены в Армению согласно соответствующим положениям Трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года.

Члены армянской диверсионной группы, посланные в Азербайджан Арменией после подписания Трехсторонней декларации об участии в провокационной и террористической деятельности и задержанные Азербайджаном, не могут считаться военнопленными и несут ответственность согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики. С этими задержанными также обращаются в соответствии с международными стандартами в области прав человека и законодательством Азербайджана.

Мы также считаем необоснованным утверждение в Совместном заявлении о том, что Азербайджан не предпринял соответствующих шагов в рамках своих обязательств по промежуточным мерам Европейского суда по правам человека. Джаваншир Фейзиев с сожалением отметил, что авторы заявления сделали такое заключение, не исследовав до конца детали вопроса. Так, в соответствии со своими обязательствами, Азербайджан предоставил ЕСПЧ соответствующую информацию о задержании и состоянии здоровья лиц, обвиняемых в применении силы против наших граждан и совершении террористических актов в рамках механизма промежуточных мер.

Ссылаясь на «отчет» HRW, основанный на предвзятых и безосновательных аргументах, который утверждает, что он придерживается международного гуманитарного права, мы хотели бы обратить внимание членов Европарламента, которые выдвинули необоснованные обвинения в адрес Азербайджана в том, что около 4000 азербайджанцев пропали без вести в местах ведения боевых действий еще во время первой Карабахской войны. Однако до сих пор ни Европарламент, ни другие европейские институты не интересовались судьбой азербайджанцев, взятых в плен армянами.

К сожалению, масштабное минирование азербайджанских территорий, находящихся под армянской оккупацией почти 30 лет, и отказ Армении предоставить Азербайджану карты мин после освобождения оккупированных территорий не беспокоят докладчиков Европарламента. Мы хотели бы обратить внимание докладчиков Европарламента на то, что с момента окончания боевых действий, согласно Трехсторонней декларации, 20 человек были убиты и 80 серьезно ранены в результате взрыва мин в освобожденных районах.

Депутат парламента Азербайджана, сопредседатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан Джаваншир Фейзиев сказал в заявлении, что в ходе послевоенных контактов наши коллеги, представленные в ЕП, неоднократно приглашались в Азербайджан для ознакомления с реальной ситуацией. Однако, к сожалению, члены Европарламента проявляют предвзятость, не посещая регион, не узнавая правду и основываясь на ложной информации из армянских источников, и подрывают доверие азербайджанского общества к Европейскому парламенту.