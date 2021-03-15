Парад признаний армянских боевиков – Спасибо российским СМИ

Не думал, что когда-либо это напишу, но российские СМИ могут быть полезны для Азербайджана и Турции. Ведь они публикуют статьи, героями которых оказываются граждане разных государств мира, воевавших против нашей страны в ходе нынешней 44-дневной войны. Тем самым, доказывается правота позиции официального Баку и лживость, лицемерие официального Еревана, а также политиков из самых разных стран мира, что вооружились армянскими аргументами для критики в адрес нашего государства.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз требовал конкретных доказательств от президента Франции Эммануэля Макрона и иных зарубежных политиков разного уровня, которые позволяли себе заявления о том, что на нашей стороне в ходе 44-дневной войны якобы воевали наемники из различных государств мира. Таких доказательств не было и быть не может. По целому ряду причин.

Во-первых, Азербайджан не использовал до конца всю свою армию. Десятки тысяч военнослужащих так и не приняли участие в войне, ибо она была успешно завершена за полтора месяца. Во-вторых, у Азербайджана имелся огромный запас резервистов, военкоматы республики были переполнены добровольцами, которые стремились принять участие в нынешней войне.

В-третьих, эта война велась по совершенно новым правилам, канонам. Азербайджан активно и успешно использовал беспилотники, которые уничтожали технику и живую силу противника, обращали армянскую армию в бегство. В этих условиях просто не было необходимости в большом, широком использовании военнослужащих нашей армии в такой войне нового поколения. Естественно, что не было и нужды в каких-то мифических наемниках.

Это армянская сторона готовилась к войне прошлого, о чем они сами, устами политиков, военных экспертов, участников боевых действиях открыто заявляют. Соответственно, именно армянская сторона объявила сбор террористического интернационала для отправки в Нагорный Карабах. Правда сами армяне называют засланцев не террористами, а добровольцами. Но в реальности, все те граждане разных государств мира, что с оружием в руках воевали против Азербайджана, по законам нашей страны считаются боевиками и террористами.

Вот о них и рассказывают российские СМИ. К примеру, издание «Аргументы и факты» делегировало в РА обозревателя Георгия Зотова. «Я беседую в кафе в центре Еревана с Левоном Мелконяном, добровольцем, приехавшим воевать за Карабах в начале октября прошлого года. Беседа идёт на английском и арабском языках: русского Левон не знает, поскольку родился в Ливане, в армянском квартале Бейрута», — пишет он в своей статье.

То есть, перед нами конкретный гражданин Ливана, который признается в своем участии в нынешней 44-дневной войне. И такого рода ливанцев было на фронте очень много. То, что они являются этническими армянами, сути дела не меняет- против Азербайджана воевали граждане Ливана. Соответственно, это к Армении должны быть претензии на предмет привлечения зарубежных боевиков.

Но их как-то пока не слышно со стороны президента Франции, американских конгрессменов и сенаторов, иных зарубежных политиков, привыкших не видеть в армянском глазу «бревна» в процессе поиска соринки в нашем глазу. Пресловутые двойные стандарты? Конечно. Без них, увы, никуда. А тем временем, эстафету скандальных признаний у «АиФ» перенял симоньяновский Sputnik Армения.

В статье под названием «Надо думать по-армянски»: как амшенец пошел воевать в Карабах, хотя и не пускали», рассказывается про Ованеса Мкртчяна, который приехал в Армению в 2020 году для съемок фильма. Четко, черным по белому написано, что Ованес, не имеет армянского гражданства. Он амшенец. Это — субэтническая группа армян, которые проживают в Трабзоне, Гиресуне, Орду, Самсуне, на западе Турции (Адапазары, Болу).

В тексте рассказывается о том, как этот Ованес из Турции оказался на фронте. «Я сказал другу, что нам не нужно ждать, пока нам разрешат поехать на фронт, надо ехать самим. На следующий же день удалось организовать отъезд. Купили форму, и в 7 часов выехали. Сначала было много трудностей. Нас повезли к поселку Красный Базар, потом в Тагавард. В отряде были очень крепкие ребята. Приехали волонтеры из разных стран, которые по мере своих возможностей помогали, чем могли»,- сообщил он.

То есть, помимо признания в собственном участии в боевых действиях на оккупированных территориях Азербайджана и против Азербайджана, О.Мкртчян сообщил об участии в войне представителей разных стран мира. Он называет их волонтерами, но в реальности это тоже боевики, которых нужно арестовывать, доставлять в нашу страну и судить. Причем, сделав эти суды открытыми, позвав для их освещения иностранные СМИ и политиков из разных стран мира, дабы все убедились в правоте заявлений официального Баку.

Остается надеяться, что наши соответствующие структуры отправят запрос в братскую Турцию и в иные страны мира, граждане которых открыто и с радостью рассказывают о своем участии в войне против Азербайджана. И российские СМИ, осознанно или по ошибке, помогают нам в плане сбора доказательной базы. Как говорится, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Тем более, что в соцсетях было немало рассказов граждан РФ, этнических русских, которые в ходе нынешней 44-дневной войны открыто заявляли о том, что приехали в РА, чтобы воевать против Азербайджана.