Компания OpenAI ежегодно выделяет десятки миллионов долларов на обеспечение вежливых ответов в ChatGPT, таких как «спасибо» и «пожалуйста». Об этом сообщает портал Tom’s Hardware, передает gazeta.ru.

Несмотря на масштабные расходы на вежливость неодушевленного ИИ, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман убежден в оправданности таких вложений. По его мнению, эти фразы формируют более дружелюбный и человечный формат взаимодействия с искусственным интеллектом.

Учитывая, что ИИ не испытывает эмоций, пользователи, тем не менее, часто благодарят его, будто это человек. Однако даже простые ответы вроде «не за что» требуют значительных вычислительных ресурсов и сопровождаются значительной затратой энергии и воды. К примеру, каждый подобный ответ может стоить от 40 до 50 миллилитров воды.

OpenAI рассматривает возможность внедрения шаблонных ответов для снижения затрат, но предпочитает поддерживать естественность диалога. Ранее исследователи из OpenAI и Массачусетского технологического института (MIT) предупреждают, что привязанность пользователей к ИИ, воспринимаемого как полноценного собеседника, может вызвать эмоциональную зависимость.

Кроме того, пользователи, которые оплачивают доступ к ИИ, фактически уже включают стоимость вежливых ответов в свои расходы. В будущем, по мнению экспертов, стирание грани между человеческим и машинным общением может сделать привычку быть вежливым с ИИ актуальной.